Бекхэм объяснил поцелуй в губы с пятилетней дочерью

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бэкхем во время прямой трансляции в своем аккаунте в Facebook объяснил, почему опубликовал фотографию, на которой он целует пятилетнюю дочь Харпер в губы.

«Я всегда целую своих детей в губы. Только не Бруклина, ему уже 18. Для него это будет странно», — рассказал Бэкхем.

Футболист отметил, что очень любит своих детей. «В таких же условиях я рос сам. Мы с Викторией хотим показать детям нашу любовь, защиту и поддержку», — отметил он.

Бэкхем разместил фотографию в своем аккаунте в Instagram 1 июня. В комментариях многие пользователи выразили недоумение и назвали такой поцелуй странным.

42-летний Бэкхем вместе со своей женой Викторией воспитывает четверых детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер. Он закончил профессиональную карьеру в 2013 году в составе «Пари Сен-Жермен». До этого также выступал за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Лос-Анджелес Гэлэкси» и «Милан».