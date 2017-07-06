Медведев бросил монеты судье после поражения

Видео: sovsport.ru

Российский теннисист Даниил Медведев бросил несколько монет в сторону арбитра после поражения в матче второго круга Уимблдона с бельгийцем Рубеном Бемельмансом. Об этом сообщает «Советский спорт».

Медведев сделал это по окончании встречи, собирая сумку. В этот момент судья Мариана Алвеш спускалась с вышки. По ходу матча она приняла несколько спорных решений в пользу соперника россиянина. В частности, при счете 2:1 в пользу Медведева в пятом сете Алвеш сначала зафиксировала попадание мяча в линию после удара бельгийца, затем изменила свое решение и зафиксировала аут, но вопреки правилам очко россиянину не отдала.

По ходу матча 21-летний Медведев просил заменить судью, но супервайзер не отреагировал на его просьбу. В итоге Бемельманс победил со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3 и вышел в третий круг, где сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном.

По словам россиянина, его поступок ничего не означает, и он уже принес за него извинения.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов. Действующим победителем турнира является британец Энди Маррей, ныне занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).