Кузнецова вышла в четвертый круг Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертый круг Уимблдонского турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В субботу, 8 июля, спортсменка обыграла словенку Полону Херцог в двух сетах — 6:4, 6:0. Матч продолжался 1 час 4 минуты. В этой встрече Кузнецова сумела выиграть девять геймов подряд.

32-летняя теннисистка — последняя представительница России в одиночном разряде на Уимблдоне. За право сыграть в четвертьфинале турнира она поспорит с победительницей матча между швейцаркой Тимой Бачински и полячкой Агнешкой Радваньской.

7 июля российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в матче третьего круга. Встреча завершилась в трех партиях — 6:1, 6:4, 7:6. Хачанов последним из россиян покинул турнир в мужском одиночном разряде.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.