Олимпийская чемпионка получила тяжелую травму во время матча на Уимблдоне

Американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс получила травму колена во время матча второго круга Уимблдона с представительницей Румынии Сораной Кырстя. Видео появилось в Twitter-аккаунте Sports Illustrated.

В третьем сете во время выхода к сетке американка упала и стала звать на помощь, держась за колено. Ей оказывали помощь на протяжении 20 минут, а после госпитализировали. Точный диагноз неизвестен, у нее подозревают разрыв связок колена.

32-летняя Маттек-Сэндс — олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро. Она выиграла соревнования в миксте, выступая в паре с соотечественником Джеком Соком.