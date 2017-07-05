Спорт
 

Россиянин Хачанов вышел в третий круг Уимблдона

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Карен Хачанов
Карен Хачанов

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл бразильца Тьяго Монтейро и вышел в третий круг Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 5 июля, и завершилась победой Хачанова со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 9 минут. В третьем круге он сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Дональд Янг (США).

Ранее 5 июля другой россиянин Даниил Медведев уступил бельгийцу Рубену Бемельмансу во втором круге Уимблдона и покинул соревнования. 21-летний Медведев отыгрался со счета 0:2, но проиграл в решающем пятом сете.

Уимблдон-2017 проходит в Лондоне с 3 по 15 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов. Действующим победителем турнира является британец Энди Маррей.

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