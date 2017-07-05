Родившая в декабре Азаренко обыграла Веснину на Уимблдоне

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла россиянку Елену Веснину во втором круге Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 5 июля, и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу уроженки Минска. Игра продлилась 1 час 38 минут, за это время Азаренко сделала три брейка и ни разу не проиграла свою подачу.

В третьем круге 27-летняя белоруска сыграет с Хитер Уотсон из Великобритании. Веснина продолжит выступления на турнире в парном разряде. 6 июля она вместе с другой россиянкой Екатериной Макаровой встретится с немецким дуэтом Варвара Левченко/Карина Виттефт.

Азаренко родила сына в декабре 2016 года. Уимблдон — второй турнир для нее после полуторагодичного перерыва, связанного с беременностью и родами. Азаренко дважды побеждала на турнирах серии «Большого шлема», выиграв Открытый чемпионат Австралии в 2012 и 2013 годах.