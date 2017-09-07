Американская теннисистка испугалась мухи и упала со стула на пресс-конференции

Американская теннисистка Слоан Стивенс испугалась мухи и упала со стула во время пресс-конференции после победы в четвертьфинальном матче US Open с латвийкой Анастасией Севастовой. Видеозапись появилась в аккаунте Tennis Channel в Twitter.

Спортсменка попыталась убить ее кроссовком, однако ей это не удалось. Она сравнила муху с драконом и заявила, что ненавидит насекомых.

Встреча с Севастовой завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 в пользу американки.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.