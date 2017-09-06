Рублев проиграл Надалю в четвертьфинале US Open

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 6 сентября, в Нью-Йорке, и завершилась со счетом 6:1, 6:2,6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 35 минут.

В полуфинале турнира Надаль встретится с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария) — Хуан Мартин дель Потро (Аргентина).

В предыдущем круге Рублев обыграл бельгийца Давида Гоффена в трех партиях, Надаль оказался сильнее украинца Александра Долгополого.

Россиянин занимает 53-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), Надаль возглавляет список.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.