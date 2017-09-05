Определился состав сборной России на матч Кубка Дэвиса с Венгрией

За мужскую сборную России по теннису в матче плей-офф Кубка Дэвиса с Венгрией сыграют Карен Хачанов (29-е место в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов), Андрей Рублев (53), Даниил Медведев (54) и Константин Кравчук (154). Об этом сообщается на сайте Федерации тенниса России (ФТР).

Кто будет капитаном команды, Шамиль Тарпищев или Игорь Куницын, определится позднее. Отмечается, что член Международного олимпийского комитета Тарпищев в это время будет принимать участие в заседаниях 131-й сессии МОК в Лиме (Перу).

За венгерскую команду сыграют Мартон Фучович (117-е место в рейтинге), Аттилья Балаж (167), Габор Боршош (900) и Зомбор Пирос (908),

Матч пройдет в Будапеште 15-17 сентября. Победитель получит право в следующем году выступить в мировой группе — элитном дивизионе Кубка Дэвиса.

4 августа Рублев победил бельгийца Давида Гоффена и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.