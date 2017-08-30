Россиянин Южный сыграет с Федерером во втором круге US Open

Российский теннисист Михаил Южный вышел во второй круг Открытого чемпионата США (US Open), обыграв словенца Блажа Кавчича в стартовом матче турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 30 августа, и завершилась победой россиянина в четырех сетах 6:3, 5:7, 6:4, 6:3. Соперники провели на корте 3 часа 5 минут.

Во втором круге Южный сыграет со швейцарцем Роджером Федерером, занимающим третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В матче первого круга US Open Федерер взял верх над американцем Фрэнсисом Тиафо. В июле швейцарец выиграл Уимблдон.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.

