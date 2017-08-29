Наказанный за расизм теннисист усомнился в законности возвращения Шараповой

Бывший румынский теннисист Илие Настасе, занимавший первое место в мировом рейтинге, усомнился в законности возвращения россиянки Марии Шараповой. Слова 71-летнего спортсмена приводит ProSport Live.

«Если человеку, употреблявшему допинг, разрешают играть… Это не совсем нормально. Мугуруса тоже этому удивилась, но, видимо, это в порядке вещей. ITF защищает спонсоров, а не занимается чисткой в теннисе. Для всех было сюрпризом, что Шарапова была принята обратно в тур», — сказал Настасе.

В понедельник Шарапова обыграла румынку, вторую ракетку мира Симону Халеп в первом круге Открытого чемпионата США (US Open) со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

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В июле 2017 года международная федерация тенниса (ITF) лишила Настасе аккредитации на турниры под своей эгидой до 31 декабря 2018 года.

Во время апрельской пресс-конференции перед матчем Румыния — Великобритания на Кубке Федерации речь зашла о беременности Уильямс. Настасе прокомментировал новость словами: «Интересно, какого цвета будет ребенок. Молочный шоколад?» Позднее он извинился за свои слова.

Настасе — первый теннисист, завоевавший титул первой ракетки мира (23 августа 1973 года). Он сохранял его в течение 40 недель. Настасе дважды играл в финале Уимблдона: в 1972 и 1976 годах. В настоящее время он занимает пост капитана сборной Румынии в Кубке федерации.