ITF наказала пошутившего про ребенка Уильямс теннисиста

Международная федерация тенниса (ITF) лишила бывшего румынского теннисиста Илие Настасе аккредитации на турниры под своей эгидой до 31 декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Кроме того, ему запретили занимать официальные должности на командных турнирах ITF до 31 декабря 2020 года. Отмечается, что на турниры серии «Большого шлема» санкции не распространяются. Настасе оштрафован на 10 тысяч долларов, у него есть 21 день на подачу апелляции.

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В начале июля появилась информация, что охране Уимблдона запретили пускать Настасе на турнир. Сотрудникам выдали ориентировки с фотографией, отметив, что румын не должен попасть на трибуны даже в качестве зрителя.

Во время апрельской пресс-конференции перед матчем Румыния — Великобритания на Кубке Федерации речь зашла о беременности Уильямс. Настасе прокомментировал новость словами: «Интересно, какого цвета будет ребенок. Молочный шоколад?» Позднее 70-летний теннисист извинился за свои слова.

Настасе — первый теннисист, завоевавший титул первой ракетки мира (23 августа 1973 года). Он сохранял его в течение 40 недель. Настасе дважды играл в финале Уимблдона: в 1972 и 1976 годах. В настоящее время он занимает пост капитана сборной Румынии в Кубке федерации.