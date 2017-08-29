Букмекеры оценили шансы Шараповой победить на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова — третий фаворит Открытого чемпионата США (US Open) по мнению букмекеров. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Победа россиянки на турнире оценивается коэффициентом 7.50. Лучше шансы только у испанки Гарбинье Мугурусы (4.30) и чешской теннисистки Каролины Плишковой (6.70). Выход в четвертьфинал Шараповой считается вероятным событием, коэффициент на такой исход — 1,68.

В первом круге US Open Шарапова обыграла вторую ракетку мира, румынскую теннисистку Симону Халеп. После матча 30-летняя россиянка расплакалась. Во втором круге US Open Мария сыграет с венгеркой Тимеей Бабош.

Шарапова в конце апреля этого года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за применение запрещенного препарата мельдония. Единственный раз в карьере Мария победила на US Open в 2006 году.