Шарапова за год потеряла 100 миллионов долларов

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» теннисистка Мария Шарапова заняла 17 место в списке 25 самых богатых женщин России по версии Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

Шарапова за год потеряла девять позиций в рейтинге, а ее состояние сократилось на 100 миллионов долларов и сейчас составляет 160 миллионов.

Первое место в списке занимает жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина с состоянием 1 миллиард долларов. За ней следует Елена Рыболовлева (600 миллионов) — бывшая жена миллиардера, владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Второе место с ней делит с таким же состоянием председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева.

30-летняя Шарапова в конце апреля вернулась на корт после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Во вторник, 29 августа, Шарапова в рамках первого круга на турнире большого шлема US Open победила вторую ракетку мира румынку Симону Халеп.