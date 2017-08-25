Определился соперник Шараповой в первом матче на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет со второй ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщается на сайте турнира.

Все матчи первого круга состоятся 28 или 29 августа. Россиянка Екатерина Макарова в стартовом поединке сыграет с немкой Моной Бартель, Светлана Кузнецова встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой, Евгения Родина сыграет с канадкой Эжени Бушар, Анастасия Павлюченкова — с Кристиной Макхейл (США), Дарья Касаткина — с Цян Ван (Китай), а Елена Веснина — с победителем квалификации.

Россиянин Михаил Южный в стартовом матче сыграет со словенцем Блажем Кавчичем, Андрей Кузнецов — с испанцем Фелисиано Лопесом, Андрей Рублев — с Аляжем Бедене (Великобритания), а Карен Хачанов — с Ен-Хсунь Лу (Китайский Тайбэй).

137-й US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября, его призовой фонд составит 50 миллионов 400 тысяч долларов. Организаторы выдали 30-летней россиянке специальное приглашение (wild card).

Шарапова в конце апреля этого года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за применение запрещенного препарата мельдония. Единственный раз в карьере Мария победила на US Open в 2006 году.