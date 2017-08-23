Опубликовано фото платья Шараповой на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова показала платье, в котором она будет выступать на Открытом чемпионате США (US Open). Фото было опубликовано на странице спортсменки в Twitter.

Наряд черного цвета подготовил спонсор Шараповой Nike. Платье инкрустированно кристаллами Swarovski дизайна Риккардо Тиши — бывшего креативного директора французского дома Givenchy.

Платье поступит в продажу 26 августа и будет стоить 500 долларов, дополняющий его жакет — 700.

137-й US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября, его призовой фонд составит 50 миллионов 400 тысяч долларов. Организаторы выдали 30-летней россиянке специальное приглашение (wild card).

Шарапова в конце апреля этого года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за применение запрещенного препарата мельдония.

Единственный раз в карьере Шарапова победила на US Open в 2006 году. Тогда ее основным нарядом также было черное платье от Nike.