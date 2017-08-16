Уильямс объяснила хорошее отношение болельщиков к Шараповой цветом кожи

Американская теннисистка Серена Уильямс пожаловалась на то, что болельщики гораздо лучше относятся к россиянке Марии Шараповой, чем к ней. Об этом спортсменка рассказала в интервью журналу Vogue.

«Шарапову, которая может ни с кем не говорить в раздевалке, публика считает более приветливой и милой, чем меня. Почему? Потому что я черная и выгляжу грубой? Что же, таково общество, в котором мы живем», — рассказала спортсменка.

В начале августа Уильямс в колонке журналу Fortune пожаловалась на дискриминацию по половому и расовому признаку в отношении чернокожих женщин в США.

19 апреля Уильямс рассказала о беременности. Сейчас теннисистка не принимает участия в турнирах. В 2018 году она собирается вернуться на корт.

Американка — рекордсменка по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (23). Также на счету 35-летней спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них — за победу в соревнованиях в парном разряде).