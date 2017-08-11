Шарапова назвала причину ненависти Серены Уильямс к ней

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что американка Серена Уильямс возненавидела ее после финала Уимблдона-2004, в котором россиянка одержала победу. Об этом говорится в автобиографии, фрагмент которой Шарапова опубликовала в своем аккаунте в Twitter.

«Серена и я должны быть друзьями. У нас общая страсть. Но мы ими не являемся», — говорится в книге. Также отмечается, что Уильямс после окончания финального матча обняла Шарапову, похвалила и улыбнулась ей. Однако раздевалке российская теннисистка услышала, как ее соперница плакала.

«Я постаралась убежать оттуда как можно быстрее, однако, я уверена, Серена услышала меня. Люди часто спрашивают, почему я имею столько проблем в матчах Уильямс (19 матчей из 21 я проиграла). Думаю, ответ кроется в той раздевалке. Я думаю, она возненавидела меня за то, что я, будучи хрупким ребенком, обыграла ее. Но более всего она возненавидела меня за то, что я услышала, как она плачет», — написано в автобиографии.

Финал Уимблдона состоялся в июле 2004 года. На тот момент 17-летняя Шарапова обыграла 23-летнюю Уильямс в двух сетах — 6:1, 6:4. Она завоевала первый трофей Большого шлема в своей карьере.

30-летняя спортсменка в конце апреля этого года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за применение допинга. В мае, во время турнира в Риме, Шарапова получила травму и в итоге была вынуждена пропустить 2,5 месяца. 3 августа она вновь получила повреждение и снялась с турнира в канадском Торонто.