Шарапова снялась с еще одного турнира из-за травмы

Россиянка Мария Шарапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто (Канада) из-за травмы левого предплечья. Об этом сообщает TSN.

«Я очень сожалею о том, что вынуждена сняться с турнира в Торонто. Разочарована, что травма снова оставляет меня вне игры. Буду работать над скорейшим возвращением на корт», — заявила спортсменка.

Шарапова получила повреждение на турнире WTA в американском Стэнфорде. Она снялась с соревнований 2 августа перед встречей второго круга против украинки Леси Цуренко.

30-летняя спортсменка в конце апреля этого года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за применение допинга. В мае, во время турнира в Риме, Шарапова получила травму и в итоге была вынуждена пропустить 2,5 месяца.

Соревнования в Торонто пройдут с 5 по 13 августа.