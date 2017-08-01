Россиянка Мария Шарапова рассказала о желании всех обнять и поблагодарить после победы над американкой Дженнифер Брэди в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стэнфорде. Об этом сообщает официальный сайт организации.

«Это мой первый матч в США за очень долгое время, и отсюда ближе всего к моему дому. Меня приняли невероятным образом. Пришлось справиться со многими трудностями, среди которых долгий перерыв в выступлениях и сильная соперница», — отметила теннисистка.

Встреча Шараповой с Брэди прошла во вторник, 1 августа, и завершилась победой россиянки в трех сетах (6:1, 4:6, 6:0). Во втором круге пятикратная победительница турниров «Большого шлема» сыграет с украинкой Лесей Цуренко. Эта встреча пройдет 2 августа в 19:00 по московскому времени.

Соревнования в Стэнфорде — первые для 30-летней Шараповой с 16 мая. Пауза была связана с травмой бедра.