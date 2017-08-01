Шарапова одержала первую победу после травмы

Россиянка Мария Шарапова обыграла американку Дженнифер Брэйди в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стэнфорде (штат Калифорния, США). Об этом сообщает сайт организации.

Встреча, состоявшаяся во вторник, 1 августа, завершилась победой спортсменки из России в трех сетах: 6:1, 4:6, 6:0. Соперницы провели на корте 2 часа 2 минуты. Шарапова сделала пять эйсов и допустила девять двойных ошибок.

Во втором круге соревнований Шарапова встретится с представительницей Украины Лесей Цуренко. Матч пройдет в среду, 2 августа.

Для 30-летней россиянки игра против 22-летней Брэйди стала первой после паузы, связанной с травмой, которую она получила на Открытом чемпионате Италии 16 мая. Из-за повреждения россиянка не выступила в квалификации Уимблдона.