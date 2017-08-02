Шарапова снова получила травму

Россиянка Мария Шарапова получила травму и снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде. Об этом сообщила сама 30-летняя спортсменка. Ее слова приводит пресс-служба WTA.

«К сожалению, я должна сняться с сегодняшнего матча. В конце матча первого круга я почувствовала боль в левом предплечье. После обследования доктор рекомендовал мне не рисковать, чтобы не усугубить повреждение», — сказала Шарапова.

В ночь на четверг, 3 августа, россиянка должна была сыграть с украинкой Лесей Цуренко.

1 августа состоялась первая официальная игра Шараповой после перерыва. Россиянка победила американку Дженнифер Брэди в трех сетах (6:1, 4:6, 6:0). До этого спортсменка не выступала с 16 мая. Пауза была связана с травмой бедра.