Овечкин возглавил рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин возглавил рейтинг российских звезд спорта и шоу-бизнеса по версии русскоязычного издания журнала Forbes. Хоккеист заработал за год 14 миллионов долларов.

На втором и третьем местах состоящего из 50 позиций перечня — исполнители Филипп Киркоров и Григорий Лепс (получили гонораров на суммы 7,4 и 6 миллионов долларов соответственно). За ними следует Тимати (6,6 миллиона) и Дима Билан (6 миллионов).

«Лидер рейтинга российских звезд 2016 года теннисистка Мария Шарапова переместилась на 19-ю строчку, ее доходы за год снизились более чем в 7 раз — с 21,9 миллиона долларов до трех миллионов. Она была дисквалифицирована за употребление допинга в июне 2016 года, но, несмотря на это, сохранила отношения с большинством своих спонсоров», — отмечает издание.

Forbes также обращает внимание на то, что хоккеист Сергей Бобровский (8,5 миллионов), голкипер «Коламбус Блю Джекетс», попал в рейтинг впервые и сразу в десятку — на восьмое место.

В десятку лидеров также вошли нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин (6 место; 9,5 миллиона), певец Егор Крид (седьмое место; 4 миллиона), сопрано Анна Нетребко (9 место; 7,5 миллиона). Замывает топ-10 телеведущая Ксения Собчак с двумя миллионами дохода.

При составлении рейтинга учитывались три фактора: доходы за год (с 1 июня 2016-го по 31 мая 2017-го), упоминания в прессе и на телевидении, а также интерес к персоне в интернете (количество запросов о звезде в поисковике «Яндекс»). Топ российских знаменитостей составляется с 2005 года.