Серена Уильямс пожаловалась на трудную жизнь чернокожих женщин в США

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о дискриминации по половому и расовому признаку в отношении чернокожих женщин в США. Об этом спортсменка написала в колонке для журнала Fortune, опубликованной 31 июля.

«Порочный круг из бедности, дискриминации и сексизма разорвать гораздо труднее, чем побить рекорд по выигранным турнирам "Большого шлема". На каждую черную женщину, которая добивается успеха и влияния, приходится слишком много других, которым все дается очень тяжело», — отметила спортсменка.

По словам Уильямс, на начальном этапе карьеры ей также было непросто.

«Ко мне относились несправедливо, коллеги-мужчины проявляли ко мне неуважение, а в самые тяжелые моменты в мой адрес еще и отпускали расистские замечания как на корте, так и за его пределами», — добавила американка.

19 апреля Уильямс объявила о беременности. В настоящий момент теннисистка не принимает участия в турнирах. В 2018 году она планирует вернуться на корт.

Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (23). Также на счету 35-летней спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них — за победу в соревнованиях в парном разряде).

