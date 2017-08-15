Шарапова получила wild card в основную сетку Открытого чемпионата США

Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card (специальное приглашение) в основную сетку Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщается на сайте соревнований во вторник, 15 августа.

Шарапова возглавила список из семи теннисисток, приглашенных на турнир в женском одиночном разряде. Помимо россиянки, в него вошли Эшли Кратцер, София Кенин, Бриенн Майнор, Кайла Дэй, Тэйлор Таунсенд (все — США) и Амандин Эсс (Франция). Еще одно место будет предоставлено позднее представительнице Австралии.

13 августа Шарапова снялась с турнира в Цинциннати (США) из-за травмы левого предплечья. По рекомендации врача она решила пропустить матч с латвийкой Еленой Остапенко, чтобы не рисковать перед стартом US Open, который пройдет с 28 августа по 10 сентября.

30-летняя спортсменка в конце апреля этого года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за применение допинга.

Шарапова выиграла US Open-2006. Всего в ее активе пять побед на турнирах серии «Большого шлема».