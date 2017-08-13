Шарапова снялась с третьего турнира из-за травмы

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Цинциннати (США) из-за травмы левого предплечья. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Спортсменка прибыла на турнир в пятницу, 11 августа. Она должна была сыграть с представительницей Латвии Еленой Остапенко, однако по рекомендации своего врача решила пропустить поединок, чтобы не рисковать перед стартом Открытого чемпионата США (US Open).

«Я благодарю организаторов за предоставленный мне wild card и рассчитываю сыграть здесь в следующем году», — заявила Шарапова.

3 августа россиянка снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Торонто (Канада) из-за травмы левого предплечья. Она получила повреждение на турнире WTA в американском Стэнфорде. Из-за него Шарапова пропустила Уимблдон.

В мае спортсменка досрочно завершила выступление на турнире в Риме из-за травмы ноги. Она получила ее в матче второго круга.

30-летняя спортсменка в конце апреля этого года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за применение допинга.

