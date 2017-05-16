Шарапова получила травму и снялась с турнира в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму ноги и отказалась доигрывать матч второго круга турнира в Риме с представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Шарапова травмировалась в третьем сете при счете 4:6, 6:3, 1:0 в свою пользу. В сопровождении медиков она ушла в подтрибунное помещение, но позднее смогла продолжить встречу. Сыграв еще два гейма, она отказалась от продолжения борьбы, несмотря на то, что вела в сете 2:1.

Перед началом матча стало известно, что организаторы «Ролан Гаррос» отказались предоставить 30-летней Шараповой специальное приглашение для участия в турнире, мотивировав это тем, что россиянка не была травмирована, а пропустила 15 месяцев из-за допингового скандала.

Ранее 16 мая Лучич-Барони поддержала критиков Шараповой, считающих, что ей не место на крупных турнирах. Хорватская теннисистка приравняла россиянку к американскому велогонщику Лэнсу Армстронгу, получившего пожизненную дисквалификацию за допинг в 2012 году.