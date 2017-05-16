Соперница Шараповой приравняла россиянку к пожизненно отстраненному Армстронгу

Хорватская теннисистка Мирьяна Лучич-Барони поддержала критиков россиянки Марии Шараповой, вернувшейся в спорт после 15-месячной дисквалификации за употребление допинга. Ее слова во вторник, 16 мая, приводит NY Times.

«Критика в адрес Шараповой должна быть. Каждый "чистый" спортсмен против допинга. Так что подобная реакция неудивительна. Но мне, честно говоря, все равно. Я знаю, как все устроено в мире. Деньги решают все. Может быть, надо дать wild card Лэнсу Армстронгу, раз уж такое дело? Он ведь не раз выигрывал "Тур де Франс". В чем разница?» — заявила Лучич-Барони.

Матч хорватской теннисистки с россиянкой пройдет 16 мая и начнется в 20:30 мск. В первом круге соревнований в Риме 30-летняя Шарапова обыграла американку Кристину Макхэйл.

Многие теннисисты, среди которых Энди Маррей, Кристина Младенович и Эжени Бушар, высказывались против предоставления Шараповой специальных приглашений (wild card) на участие в престижных турнирах. С момента возобновления карьеры россиянка приняла участие в двух — в Штутгарте, где дошла до полуфинала, и в Мадриде, где завершила выступления во втором круге. Вопрос участия Шараповой в «Ролан Гаррос»-2017 до сих пор открыт.

Лэнс Армстронг — американский велогонщик, единственный в истории семикратный победитель «Тур де Франс». В 2012 году его пожизненно дисквалифицировали за употребление допинга и лишили титулов, завоеванных после 1998 года.