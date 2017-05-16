Директор «Ролан Гаррос» оставил интригу в вопросе о выдаче wild card Шараповой

Директор «Ролан Гаррос» Ги Форже заявил, что решение о предоставлении специального приглашения (wild card) для российской теннисистки Марии Шараповой пока не принято. Об этом сообщает BBC Sport.

«Кто-то говорит, что она не должна получить wild card. Другие, что она уже отбыла наказание. Независимо, какое решение будет принято, оно вызовет много споров. Мы определились со всеми остальными приглашенными. По Марии вопрос открыт. Мы ждем», — заявил Форже.

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Шарапова вернулась на корт в конце апреля после 15-месячной дисквалификации за применение запрещенного препарата мельдония. 15 мая россиянка вышла во второй круг турнира в Риме, это ее третьи соревнования после паузы. Низкая позиция (211) в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на позволяет ей выступить на «Ролан Гаррос» без wild card.

Турнир пройдет в Париже c 22 мая по 11 июня.