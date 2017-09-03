Касаткина объяснила холодное рукопожатие с латвийской теннисисткой Остапенко

Российская теннисистка Дарья Касаткина назвала причины холодного рукопожатия с Еленой Остапенко из Латвии после матча третьего круга Открытого чемпионата США (US Open). Слова 20-летней россиянки были опубликованы на странице журналиста Рене Денфельда в Twitter. Видео было опубликовано в Twitter Джуди Маррей, матери британского теннисиста Энди Маррея.

«Быстрое и холодное рукопожатие с Остапенко? Не знаю, может, у нее просто была скользкая рука или что-то такое», — сказала Касаткина.

Остапенко, победившая на Ролан Гаррос-2017, не впервые отказывается смотреть в глаза соперниц после матча. «Елена Остапенко усовершенствовала свое рукопожатие без взгляда», — прокомментировала видео Джуди Маррей.

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 3 сентября, и завершилась победой 20-летней россиянки со счетом 6:3, 6:2.