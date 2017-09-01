US Open в Instagram сообщил о родах Серены Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс доставлена в родильный дом. Об этом сообщается на странице Открытого чемпионата США (US Open) в Instagram.

«Скоро придет большая радость. Серена Уильямс рожает. Передаем привет будущему папе Алексису Оганяну и тете Винус Уильямс», — говорится в сообщении.

О беременности Уильямс-младшая объявила 19 апреля. Отец ребенка — американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, один из основателей Reddit.

В 2018 году теннисистка планирует вернуться на корт.

Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, у нее 23 титула. Также на счету 35-летней спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них — за победу в соревнованиях в парном разряде).