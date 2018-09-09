У закатившей истерику Серены Уильямс нашлась поддержка

Бывшая теннисистка Билли Джин Кинг, которая является активным борцом за равноправие мужчин и женщин в спорте, поддержала американку Серену Уильямс, устроившую истерику в финале US Open. Свое мнение о ситуации она высказала в Twitter.

«Что-то пошло не так в финале US Open. Подсказки от тренера должны быть разрешены в теннисе, но пока же это не так. В итоге игрок получает наказание за действия своего наставника. Такого не должно происходить», — заявила Кинг. Она также указала на разницу в восприятии женской и мужской эмоциональности в теннисе.

Материалы по теме «Я просто слетела с катушек» Серена Уильямс устроила истерику в финале US Open. Ее раздавила 20-летняя японка

«Когда женщина эмоциональна, она "истерична", ее за это наказывают. Когда мужчина делает то же самое, он "выговаривается", он ничего за это не получает. Спасибо, Серена, за то, что указала на эти двойные стандарты», — подчеркнула Кинг.

По ходу финала против японки Наоми Осаки Уильямс была наказана за подсказки от тренера. Пытаясь убедить судью на вышке в том, что она не нарушала правил, американка вступила с ним в конфликт, назвала вором и сексистом. В итоге она была оштрафована на два гейма и проиграла со счетом 2:6, 4:6.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!