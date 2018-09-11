Высмеявший истерику Серены Уильямс художник объяснился

Австралийский карикатурист Марк Найт (Mark Knight) оправдался за шуточное изображение разъяренной теннисистки Серены Уильямс. Его слова приводит «Би-би-си».

Найт заверил, что он не разделяет расистские взгляды, а лишь хотел продемонстрировать недостойное поведение спортсменки. Его поддержала редакция газеты The Herald Sun, сотрудником которой он является. «Он справедливо высмеивает плохое поведение легенды тенниса... Мы все полностью поддерживаем Марка», — заявил редактор издания Деймон Джонстон (Damon Johnston) в своем Twitter-аккаунте.

Карикатура Найта была опубликована в его Twitter-аккаунте и вызвала скандал. Художник изобразил спортсменку в образе капризной маленькой девочки, прыгающей в истерике над ракеткой и потерянной соской. На фоне разъяренной теннисистки судья просил ее соперницу позволить ей победить.

Поклонники Уильямс обвинили Найта в расизме: по их мнению, он умышленно сделал спортсменку чернокожей, в то время как ее соперница изображена светловолосой и белокожей (в реальной жизни это не так).

Серена Уильямс проиграла японке Наоми Осаке в финале турнира US Open. Легенда большого тенниса была оштрафована на гейм. Судья решил, что она получила подсказку тренера и вынес ей предупреждение, а позднее спортсменка разбила ракетку о покрытие корта и назвала судью вором.

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