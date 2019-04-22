Телеведущий непристойно пошутил о собаке и рассмешил ведущую

Ведущий американского канала NBC4 Дэвид Ушери (David Ushery), рассказывая о собаке, которая проплыла 217 километров и была спасена работниками буровой установки, заявил, что пес «определенно вдохнул новый смысл во фразу doggy style». Ушери

тут же поправился, что оговорился и что на самом деле подразумевал doggy paddle, что означает «плавать по-собачьи».

Соведущая Стейси Белл не смогла долго сдерживать эмоции и вскоре рассмеялась. Ушери закончил рассказ, но она продолжала смеяться, после чего ведущие ушли на рекламу.

Пес был спасен у берегов Таиланда в Сиамском заливе. Рабочие заметили собаку с вышки и подозвали истощенное животное. Пса выловили с помощью тросов. По оценке медиков, он совершенно здоров, ветеринары уже приступили к поиску его хозяев.

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