Ведущая прогноза погоды прервала эфир ради спасения людей и нарвалась на угрозы

Ведущая прогноза погоды из США Элла Дорси (Ella Dorsey) пожаловалась на угрозы в свой адрес после того, как на несколько минут прервала прямой эфир престижного турнира по гольфу «Мастерс» ради предупреждения о торнадо. Об этом сообщает The Independent.

Дорси рассказала, что угрозы поступали ей и ее коллегам на протяжении 10 минут, пока метеоролог описывала погодные условия и предупреждала телезрителей о возможном урагане. Она призналась, что получила от рассерженных зрителей тысячи телефонных звонков, электронных писем и сообщений в социальных сетях.

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Метеоролог объяснила на своей странице в Twitter, почему такое поведение неприемлемо. «Да вы бы и слова сказать не посмели, если бы торнадо разрушил ваш дом в этот день. Жизни намного важнее, чем пять минут гольфа. Я не перестану повторять это, если мы опять прервем эфир ради экстренного сообщения», — написала Дорси.

С мнением девушки согласились многие юзеры. «Я поддерживаю каждого метеоролога, которому приходится прерывать шоу или спортивные события из-за новостей об опасных погодных условиях. Делайте то, что вы делаете, и стыдите этих глупых ненавистников», — прокомментировала пост Дорси пользовательница Shirley Burton.

Торнадо действительно прокатился по одному из округов штата Джорджия, о плохой погоде в котором предупреждала Дорси. Были повалены деревья и линии электропередачи, но никто из жителей не пострадал.

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