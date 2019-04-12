Мужчина попался на глаза телеведущему и обогатился во имя добра

Отцу девочки, погибшей спустя несколько часов после рождения, удалось собрать тысячи фунтов стерлингов на благотворительность за один день благодаря тому, что о его истории случайно узнал известный британский телеведущий Джейк Хамфри (Jake Humphrey). Об этом пишет издание Metro.

Журналист заметил ссылку на краудфандинговый сайт на толстовке мужчины, который сидел несколькими рядами ниже его на стадионе во время полуфинала кубка Англии по футболу. Хамфри решил посмотреть, куда она ведет. Так он узнал о том, что Росс Кониам (Ross Coniam) весной 2018 года потерял дочь, которая умерла через почти десять часов после рождения. В память о ней Кониам запустил сбор средств на благотворительность еще в декабре 2018 года и за это время собрал чуть больше трех тысяч фунтов стерлингов (около 252 тысячи рублей).

Материалы по теме Черная невеста Убийство известной телеведущей опечалило весь мир. Через 20 лет загадок стало больше

Телеведущий признался в Twitter, что проникся историей Кониама, и призвал подписчиков помочь ему. За два дня они собрали 27 тысяч фунтов стерлингов (примерно два миллиона 274 тысячи рублей). Даже сам журналист удивился такой силе соцсетей. «Только за несколько минут люди отправили Кониаму сотни фунтов стерлингов. Невообразимо. Иногда я ненавижу Twitter... а иногда обожаю его!!!» — порадовался он.

Кониам назвал произошедшее маленьким чудом и поблагодарил журналиста. «Сложно представить, как так получилось, что я сидел именно на этом месте, а он прямо за мной. Не верится, что он не только прочитал это, но и заинтересовался», — сказал мужчина в комментарии Metro.

Собранные деньги Кониам планирует отдать благотворительным обществам, которые помогают семьям, потерявшим ребенка, и финансируют исследования о предотвращении смертей новорожденных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



