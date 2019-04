Зритель помог известной телеведущей распознать рак и спас ее

Ведущая новостного портала Inside Edition Дебора Норвилл (Deborah Norville) благодаря внимательной зрительнице узнала о наличии у себя рака щитовидной железы. Об этом она рассказала в обращении на YouTube.

По словам Норвилл, несколько лет назад зрительница сообщила ей о маленькой шишке на горле. Телеведущая проконсультировалась с врачом, но поначалу специалист не обнаружил опасности, сказав, что это узелок щитовидной железы. В то же время врач настоял на ежегодной проверке.

Inside Edition / YouTube

«Годами это так и оставалось ничем. Пока недавно это не стало чем-то», — пояснила Норвилл. По ее словам, для лечения не нужна химиотерапия, достаточно хирургического вмешательства. Операция прошла во вторник, 2 апреля. В Instagram телеведущая пояснила, что «все прошло хорошо».

Узелки щитовидной железы в большинстве случаев появляются уже во взрослом возрасте, сообщает организация Американское онкологическое общество (American Cancer Society). По их данным, большинство таких образований доброкачественные, но в двух-трех из 20 случаев они становятся злокачественными опухолями.

Норвилл — бывшая ведущая каналов CBS и NBC. Она выпустила книгу Thank You Power, которая стала бестселлером среди книг New York Times.

