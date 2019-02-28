Журналистка отказалась от алкоголя на месяц и рассказала о борьбе с зависимостью

Австралийская журналистка Флип Приор (Flip Prior) решила отказаться от спиртных напитков на длительный срок. Первый месяц своего воздержания она описала в материале «Отказаться от алкоголя нелегко, но через 30 дней я уже пожинаю плоды», опубликованном ABC.

Девушка призналась, что такое ограничение потребовало от нее «пристального внимания и большой работы». Сначала ей пришлось честно оценить масштабы проблемы и свое желание перемен.

С помощью специального приложения Приор высчитала, что за 11 праздничных дней употребила 70 условных единиц алкоголя. Это открытие стало для нее сюрпризом. «Два бокала игристого и две больших порции красного вина, которые я употребила в течение одного дня и вечера, на самом деле составляли семь единиц алкоголя, а не четыре», — удивилась она.

Журналистка обратилась к врачу, который специализируется на помощи людям, бросающим пить, и сдала анализы. Медик заверил девушку, что она не страдает от алкоголизма, однако диагностировал у нее расстройство, связанное с тягой к спиртному.

Приор присоединилась к 30-дневному «безалкогольному эксперименту». Эта программа предлагает интернет-поддержку всем, кто решил отказаться от алкоголя, и заключается в переосмыслении личного отношения к таким напиткам.

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Журналистка обнаружила, что ее установки, связанные с тем, что алкоголь помогает ей расслабиться или веселее провести время, оказались ошибочными.

«Мы ежедневно изучали негативное воздействие алкоголя на организм и мозг: обезвоживание, беспокойство, увеличение веса, беспокойный сон, риск развития рака и притупление чувств», — поделилась Приор. В итоге девушка пришла к выводу, что «безопасного» употребления алкоголя не существует.

По словам журналистки, эксперимент изменил ее жизнь: улучшились ее настроение и качество сна, она стала более сконцентрированной и эффективной в работе. Однако Приор отметила, что это только начало: физической тяги уже нет, но привычки и эмоциональную привязанность преодолеть намного сложнее. В настоящий момент австралийка намерена продолжить эксперимент и довести его до годичного срока.

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