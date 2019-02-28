Журналистка обняла африканского ребенка и была обругана

Британская журналистка и документалистка Стейси Дули (Stacey Dooley) опубликовала фотографию с африканским ребенком и была раскритикована. Недовольные пользователи оставили свои советы в комментариях в ее Instagram-аккаунте.

Юзеры из местного угандийского движения No White Saviors («Нет Белым Спасителям») назвали фотографии, сделанные Дули, «вредными» и посоветовали удалить их. Некоторые пользователи поддержали активистов и добавили, что у журналистки «комплекс белого спасителя». Комментаторы осудили Дули за «использование африканских детей в качестве аксессуаров» из-за ее подписи под фотографией. Документалистка отметила, что «одержима» детьми из Африки.

Часть комментаторов вступилась за журналистку, напомнив, что она приехала в Уганду для осуществления благотворительных целей. «Продолжай делать то, что делаешь», — написала пользовательница с ником gemgem1983cr.

В феврале японскую переводчицу обвинили в расизме за то, что та назвала африканских спортсменов «симпатичными шимпанзе». Публикация японки стала известна в компании, где она работала. Пост с расистскими высказываниями был немедленно удален, а его автору пришлось извиняться за свой поступок.

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