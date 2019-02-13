Журнал заговорил о проблемах «белого цисгендерного подростка» и был обруган

Журнал Esquire опубликовал новый номер, поместив на обложку журнала фотографию 17-летнего белого подростка из штата Висконсин с подписью An American Boy («Американский мальчик»). Издание раскритиковали за выбор главного героя номера.

Райан Морган (Ryan Morgan), ставший лицом будущего мартовского выпуска, рассказал Esquire о проблемах «белого цисгендерного подростка». В частности, Морган отметил, что его ненавидели в школе из-за поддержки его семьей Трампа. Статус «белого гетеросексуального парня» мешал подростку высказываться в сети, где его критиковали меньшинства.

В социальных сетях и СМИ такой выбор героя посчитали проявлением расизма, поскольку тот «не представляет ни одно меньшинство». По мнению читателей, издание поступило опрометчиво, представив такую обложку и статью в Black History Мonth («Месяц черной истории»).

Юзер с ником feminist next door отметила, что рассказ парня имеет сомнительную ценность, так как подобные истории и так часто появляются в медиа. Комментатор Mikel Jollet посчитал, что вместо Моргана на обложке Esquire должен был быть чернокожий подросток Тревис Мартин, который стал жертвой убийства в 2012 году.

Вышедший материал защитил главный редактор Esquire Джей Филден (Jay Fielden). Он объяснил, что задачей статьи было показать взгляды подростков из разных сообществ на проблемы США. Автор статьи Дженнифер Перси (Jennifer Percy) посетовала на то, что посыл истории «неверно истолковали». По ее словам, материал призван научить белых подростков «правильно распоряжаться унаследованными привилегиями».

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