Актера из «Списка Шиндлера» возненавидели за желание убить «черного ублюдка»

В сети жестко раскритиковали британского актера Лиама Нисона, который заявил о желании убить темнокожего.

Интернет-пользователи начали обвинять артиста в расизме, предрекать крах его карьеры и придумывать шутки о его чрезмерной агрессивности. Сам Нисон пока никак не отреагировал на гневные сообщения в свой адрес.

«Кажется, Лиам Нисон только что публично признался в том, что он расист, хм».

«День начался с того, что Лиам Нисон признал, что практически совершил расовое убийство».

«Лиам Нисон: "У меня есть определенный набор навыков, один из них — уничтожение своей карьеры"».

«Лиам Нисон — еще один пример белого мужчины, маскирующего свой расизм и насилие по отношению к черным людям под видом помощи женщинам. Но это никогда не было историей про защиту женщины, это было отстаиванием собственного господства и репрессивного права».

«Я выбегаю из ресторана, когда заходит Лиам Нисон».

В интервью The Independent актер рассказал о том, что его подругу изнасиловал темнокожий мужчина. После этого инцидента он около недели ходил по улицам с дубинкой в руках и надеялся, что какой-нибудь «черный ублюдок» выйдет из бара и спровоцирует конфликт, чтобы Нисон смог убить его.

В январе 2018 года актера Кевина Спейси также заподозрили в расизме. Отмечалось, что во время съемок он отказывался пожимать руки темнокожим охранникам и делал вид, что не замечает их, когда они с ним здоровались. Кроме того, он якобы заявил, что не хочет видеть «ниггеров» рядом со своим трейлером.

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