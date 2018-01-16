Кевин Спейси оказался расистом

Голливудского актера Кевина Спейси обвинили в расизме. С такими заявлениями выступили представители охранной компании VIP Protective Services, которых наняли для обеспечения безопасности на съемках первого сезона сериала «Карточный домик». Об этом сообщает Daily Mail.

Как отметил основатель фирмы 51-летний Эрл Блю, контракт с ними на следующие сезоны не был продлен из-за того, что Спейси якобы сказал своему менеджеру, будто не хочет видеть «ниггеров» рядом со своим трейлером. Слова Блю подтвердил другой сотрудник компании, 47-летний Эрик Лайлс.

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Блю добавил, что актер отказывался пожимать руки чернокожим охранникам и делал вид, что не замечает их, когда они с ним здоровались. Мужчина отметил, что пытался обсудить проблему с менеджерами площадки, но ему сообщили, что Спейси — могущественный человек, и нужно делать все, чтобы он был доволен. Теперь основатель фирмы намерен подать на актера в суд.

Отмечается, что VIP Protective Services предоставляла услуги для корпорации Marvel и телеведущей Опры Уинфри.

В конце октября 2017 года вокруг Спейси разразился секс-скандал. Звезду обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

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