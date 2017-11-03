Девять коллег по «Карточному домику» обвинили Спейси в домогательствах

Девять человек, занятых в телесериале «Карточный домик», обвинили актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал CNN.

Все они на условиях анонимности рассказали, что звезда устроил на съемочной площадке «токсичную атмосферу», вел себя как «хищник», неоднократно трогал их и допускал грубые высказывания. При этом своими жертвами он выбирал преимущественно юношей, которые предпочитали молчать, опасаясь за свою карьеру. Одной из жертв оказался помощник продюсера сериала.

2 ноября агент Спейси рассказал, что актер, обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах, решил пройти обследование и лечение в клинике.

В конце октября и начале ноября сразу несколько мужчин заявили, что Спейси в разное время домогался их. В этом, в частности, признались режиссер-документалист Тони Монтана, бармен из Великобритании Дэниел Бил и мексиканский актер Роберто Кавазос.

Скандал вокруг Спейси разгорелся в конце ноября, когда актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп первым рассказал о приставаниях со стороны звезды фильма «Красота по-американски».

31 октября сервис Netflix и телестудия Media Rights Capital заморозили производство шестого сезона сериала «Карточный домик», который должен был стать последним, после обвинений в адрес Спейси. В тот же день Международная телевизионная академия отказалась вручать Спейси премию «Эмми» за заслуги в телеиндустрии.