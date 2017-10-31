Съемки «Карточного домика» заморозили после обвинений Кевина Спейси в педофилии

Сервис Netflix и телестудия Media Rights Capital заморозили производство шестого сезона сериала «Карточный домик», который должен был стать последним, после обвинений в сексуальных домогательствах в адрес исполнителя главной роли Кевина Спейси. Об этом сообщает Deadline.

В Netflix и Media Rights Capital отметили, что «собираются изучить сложившуюся ситуацию» и разобраться в возникших проблемах.

Ранее во вторник Международная телевизионная академия отказалась вручать Спейси премию «Эмми» за заслуги в телеиндустрии.

Спейси 30 октября объявил, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он «выбирает жить как гей». Причиной каминг-аута стали заявления актера из сериала «Стартрек» Энтони Рэппа, который обвинил звезду в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет.

Признание Спейси в нетрадиционной ориентации раскритиковали журналисты и представители ЛГБТ-сообщества. Кроме того, продюсеры «Карточного домика», в котором актер играет главную роль, объявили о закрытии сериала.