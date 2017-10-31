Культура
 

«Карточный домик» закрыли через сутки после обвинений Спейси в педофилии

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Американская развлекательная компания NetFlix подтвердила слухи о закрытии популярного телесериала «Карточный домик». Об этом сообщает Business Insider.

Боссы Netflix заявили о своем решении спустя сутки после признания актера Кевина Спейси, сыгравшего в сериале главную роль, в гомосексуализме и обвинения его в педофилии.

В свою очередь, The Hollywood Reporter выяснил, что сворачивание телешоу не связано со скандалом. Журналисты издания выяснили, что в офисе компании еще летом задумались о том, чтобы завершить сериал на шестом сезоне.

Ранее 30 октября Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он предпочитает жить как гей. Причиной каминг-аута стали заявления актера из сериала «Стартрек» Энтони Рэппа, который обвинил звезду в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда ему было 14 лет. Спейси подчеркнул, что помнит об этом, и принес Рэппу извинения за «крайне неуместное пьяное поведение».

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