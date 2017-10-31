Netflix займется спин-оффом «Карточного домика» вместо седьмого сезона

Американская развлекательная компания Netflix запустит спин-офф сериала «Карточный домик», о закрытии которого стало известно через сутки после обвинений Кевина Спейси в педофилии. Проект находится на ранней стадии разработки, сообщает Variety со ссылкой на источник.

Собеседник портала рассказал, что продюсеры рассматривают как минимум три сюжета для нового сериала. Согласно одной из концепций, главным героем планируют сделать Дага Стэмпера (Майкл Келли), главу администрации президента США Фрэнка Андервуда (Спейси). Над сценарием работает Эрик Рот, исполнительный продюсер первых четырех сезонов «Карточного домика».

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Представители Netflix заявили о закрытии сериала на фоне признания Спейси, сыгравшего в «Карточном домике» главную роль, в гомосексуализме и обвинения актера в педофилии. The Hollywood Reporter выяснил, что компания планировала остановить работу над сериалом после шестого сезона еще летом.

30 октября Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он «выбирает жить как гей». Причиной каминг-аута стали заявления актера из сериала «Стартрек» Энтони Рэппа, который обвинил звезду в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда ему было 14 лет.