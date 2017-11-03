Кевина Спейси обвинили в изнасиловании накуренного актера

Британский актер обвинил Кевина Спейси в изнасиловании, сообщает The Sun. Издание не называет имени артиста, который подал заявление в полицию.

Актер утверждает, что Спейси принудил его к оральному сексу. По его словам, это произошло в 2008 году, когда предполагаемой жертве было 23 года.

Спейси якобы пригласил британца к себе домой выпить, они вместе накурились, после чего тот отключился, а когда очнулся, то обнаружил, что Спейси занимается с ним оральным сексом. Он попросил остановиться, после чего убежал из дома.

Полицейские допросили британца, проводится расследование. По законодательству Великобритании принуждение к оральному сексу считается изнасилованием.

В октябре актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26. Звезда «Карточного домика» выступил с заявлением, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он «хочет жить как гей». Он подчеркнул, что не помнит об инциденте с Рэппом, и принес ему извинения за «крайне неуместное пьяное поведение».

После этого сразу несколько мужчин заявили, что Спейси в разное время домогался их. В этом, в частности, признались режиссер-документалист Тони Монтана, бармен из Великобритании Дэниел Бил. Мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что Спейси регулярно пытался соблазнять артистов лондонского театра «Олд Вик», художественным руководителем которого он работал с 2004 по 2015 год. Девять человек, занятых в телесериале «Карточный домик», также обвинили Спейси в сексуальных домогательствах.