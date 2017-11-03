Кевина Спейси объявили персоной нон-грата сразу несколько учреждений

Кевин Спейси стал персоной нон-грата в нескольких учреждениях. От сотрудничества с артистом отказались американское агентство по работе с талантами Creative Artists Agency (CAA) и пресс-секретарь актера Стейси Вульф, сообщает Deadline.

Помимо этого, нидерландский банк ING, на деловом мероприятии которого должен был выступать актер, отозвал свое предложение, передает Reuters в пятницу, 3 ноября. Представители банка заявили, что причиной стали обвинения Спейси в педофилии, многочисленных сексуальных домогательствах и изнасиловании.

31 октября стало известно, что производство шестого сезона «Карточного домика» заморожено из-за скандала вокруг Спейси, играющего в сериале главную роль. Ранее в тот же день Международная телевизионная академия отказалась вручать ему премию «Эмми» за заслуги в телеиндустрии.

Днем ранее Спейси объявил, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он «выбирает жить как гей». Причиной каминг-аута стали заявления актера из сериала «Стартрек» Энтони Рэппа, который обвинил звезду в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. После этого другие начали обвинять Спейси в многочисленных сексуальных домогательствах, эксгибиционизме и изнасиловании.