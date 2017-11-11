Культура
 

Число жертв домогательств Кевина Спейси выросло до 15

Перейти в «Мою Ленту»
Кевин Спейси
Кевин Спейси

Число людей, заявивших о домогательствах американского артиста Кевина Спейси, достигло 15. Последним, кто публично обвинил кинозвезду, стал актер Энди Хольцман, сообщает USA Today.

По словам Хольцмана, инцидент произошел в 1981 году, когда он работал на драматическом фестивале в Нью-Йорке. Ему было тогда 27 лет, Спейси был на пять лет младше него, но уже начал получать популярность. Опасаясь увольнения, Хольцман не стал сообщать о случившемся в полицию.

На сегодняшний день это самый ранний известный публике случай сексуальных приставаний со стороны Кевина Спейси.

Скандал вокруг известного киноактера начался в октябре, когда артисты из сериала «Карточный домик» заявили о домогательствах со стороны их коллеги Спейси.

Позже о домогательствах стали говорить и другие известные люди. Кевин Спейси в ответ признался в гомосексуальных связях и начал лечиться от сексуальной зависимости.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kevin Spacey scandal: A complete list of the 15 accusers
Девять коллег по «Карточному домику» обвинили Спейси в домогательствах
Спейси решил лечиться после обвинений в сексуальных домогательствах
Кевин Спейси признался в гомосексуальных связях
Последние новости
Телеведущего Бориса Ноткина нашли мертвым в Подмосковье
Число жертв домогательств Кевина Спейси выросло до 15
В ЛНР распечатают золотую жилу
Названа причина «несчастий» Неймара в ПСЖ
В Непале погиб российский бейсджампер Валерий Розов
Черчесов объяснил поражение от Аргентины
В Кремле предрекли кару ответственным за встречу Путина и Трампа
Другие материалы рубрики
Культура00:02Сегодня

«Детям отвратительно, что они появились из половых органов»

Шведская писательница о традиционной морали и цензуре в детских книгах
22:0710 ноября

Луи Си Кей отреагировал на обвинения в домогательствах

03:3510 ноября

«Звездные войны» получили четвертую трилогию

19:0710 ноября

В Сибири создали театр из пельменей и розы из ангусов

Культура11:08Сегодня

«Фантасты ничего не сумели предугадать»

А математики изменили мир
19:19 9 ноября

В Америке снимут сериал про падение дома Романовых

14:5110 ноября

Отдел по расследованию домогательств создадут в Голливуде

14:04Сегодня

Композитор Георгий Портнов умер на 90-м году жизни

Культура01:5610 ноября

Счастливые усов не наблюдают

Кино недели: от «Убийства в Восточном экспрессе» до «Тетраграмматона»
12:3210 ноября

Кобзон раскрыл подробности смерти Михаила Задорнова

06:49 9 ноября

Из фильма «Все деньги мира» вырежут сцены с Кевином Спейси

20:3410 ноября

Звезда Playboy описала сексуальные домогательства Стивена Сигала

Россия
Дональд Трамп и Владимир ПутинЭтот неловкий момент
Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Тусклое золото
Тлен и разруха древнерусских городов
Собчак освистали на митинге
Многоэтажный дом рухнул в Ижевске
Из-под завалов доносятся крики
В ЯНАО объяснили покупку унитаза за 8 миллионов рублей из бюджета
В Кремле предрекли кару ответственным за встречу Путина и Трампа
Все материалы
Мир
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Митинг против запрета въезда мусульман в СШАНа плову
Сбежавшие в Америку узбеки растят бороды и строят халифат в трущобах
Американского диспетчера задержали с оружием массового поражения
Израиль отрекся от слов о сбитом российском беспилотнике
Трамп поведал об оскорбленном Путине
Путин рассказал о беседе с Трампом
Все материалы
Бывший СССР
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Бунт на отшибе
С чего начиналась революция в Киеве и на других окраинах Российской империи
Плотницкий потребовал слушать его и нашел два пути для ЛНР
Полномочия президента Украины предложили ограничить
Белорусские пограничники задержали двух россиян с украинкой в багажнике
На Украине задержали россиянина с саблями и винтовками XIX века
Все материалы
Экономика
Цепануло
Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
Фонд Игоря Чайки построит новые здания для кадетского корпуса на Кубани
Сбербанк признался в массовой скупке видеокарт
Прохожий нашел биткоин
Ротшильды взялись за «Нафтогаз»
Эксперт ВШЭ усомнился в профессионализме сотрудников ФАС из-за билетов на поезда
Швеция испугалась остаться без селедки из-за Великобритании
Все материалы
Силовые структуры
Парни из стали
Окраины Москвы 90-х держала жестокая и циничная банда
С большой дхармой
Тренер по йоге годами завлекал учеников в порносекту
Мара Багдасарян«Если Мара неправа, отец ее наказывает»
Стритрейсерша Багдасарян не считает себя виноватой и хочет вернуть права в суде
Мужчина в маске потерпел фиаско при попытке ограбить банк в Москве
Обвиняемый в подрыве дома в Ижевске частично признал вину и арестован
Подозреваемый рассказал об умышленном подрыве дома в Ижевске
Стрелявшими из Mercedes в Москве оказались четверо подростков
Все материалы
Наука и техника
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Каша в голове
Какие смертоносные паразиты скрываются в мозге человека
У экрана iPhone X нашли еще один дефект
IBM объявила о новой вехе в создании квантового компьютера
США признали космос идеальным местом для войны
Китайское гиперзвуковое оружие попало на видео
Все материалы
Спорт
«Глушаков отнял мяч у Месси, можно карьеру завершать»
Фанаты высмеяли поражение России от Аргентины
НеймарЗадний ход
Неймар получает 100 тысяч евро в день, но все равно хочет сбежать из ПСЖ
Федор Емельяненко узнал имя следующего соперника
Названа причина «несчастий» Неймара в ПСЖ
В Непале погиб российский бейсджампер Валерий Розов
Российские хоккеисты разгромили команду Швейцарии
Аргентина обыграла Россию на обновленных «Лужниках»
Все материалы
Культура
«Детям отвратительно, что они появились из половых органов»
Шведская писательница о традиционной морали и цензуре в детских книгах
Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом
Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера
«Фантасты ничего не сумели предугадать»
А математики изменили мир
Луи Си Кей отреагировал на обвинения в домогательствах
Счастливые усов не наблюдают
Кино недели: от «Убийства в Восточном экспрессе» до «Тетраграмматона»
В Сибири создали театр из пельменей и розы из ангусов
Число жертв домогательств Кевина Спейси выросло до 15
Все материалы
Интернет и СМИ
«Либо ты зайцев ***, либо они тебя»
Гнойный унижает Киркорова и рэперов, но получает в обратку
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
«Самое вредное — это жизнь. От нее все умирают»
Михаил Задорнов — о женщинах, России и придурках
Российские знаменитости рассказали о влиянии Задорнова на них и на Россию
Телеведущего Бориса Ноткина нашли мертвым в Подмосковье
Шведов заставили полчаса слушать «Ради Аллаха» на повторе
Обидчик корреспондента НТВ побил журналиста-«плейбоя» из Перми
Все материалы
Ценности
Сноубордическая куртка, штаны, шапка, перчатки, маска и рюкзак Quiksilver, сноуборд Lib Tech, крепления Union «Я бы хотел увидеть мир, которым управляют женщины»
Лучший сноубордист мира о страхах, любви и квантовой физике
Бриллианты звезды «Мулен Руж» оценили в 1,5 миллиона долларов
До боли в глазах
Это не галлюцинации, а просто модная съемка
Любителям выпить предложили уродливый свитер с карманом под бутылку
Полиэтиленовый пакет за 700 долларов предложили носить вместо платья
Редкие Air Jordan 11 продали за 23 тысячи долларов
Внедорожник Skoda обзавелся «Золотым рулем»
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
На Багамах обнаружили отель для тучных туристов
Владелец 800 квартир в Лондоне заработал на туристах миллиард рублей
Мэр Венеции назвал прожорливых британцев крохоборами
Для россиян введут безвизовый режим со странами Латинской Америки
TripAdvisor расскажет об изнасилованиях туристов в отелях
Все материалы
Из жизни
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Холодный беспредел
Когда бандитов лишают оружия, они переходят на псов и кислоту
Вдова впервые увиделась с новым обладателем лица своего мужа-самоубийцы
Абэ пошел играть в гольф с Трампом и завалился в яму
Дрейфовавшая пять месяцев в океане женщина скопила на плавание стриптизом и БДСМ
Британец нашел на пляже кокаин и попытался его продать
Все материалы
Отечественные машины, громившие в гонках иномарки
11 автомобилей из СССР, успешно выступавших в автогонках
Уже не MINI
Длительный тест кроссовера MINI Countryman: стоимость владения и конкуренты
Самые продаваемые машины России
25 самых популярных автомобилей на российском рынке
Озверинотерапия
Первый в России тест самого быстрого кроссовера в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S
Самая мощная BMW M3 проехала Нюрбургринг как Porsche Panamera Turbo
Показаны фотографии интерьера нового Mercedes-Benz G-Class
Компания Infiniti подправила внешность внедорожнику QX80
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы