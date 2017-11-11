Число жертв домогательств Кевина Спейси выросло до 15

Число людей, заявивших о домогательствах американского артиста Кевина Спейси, достигло 15. Последним, кто публично обвинил кинозвезду, стал актер Энди Хольцман, сообщает USA Today.

По словам Хольцмана, инцидент произошел в 1981 году, когда он работал на драматическом фестивале в Нью-Йорке. Ему было тогда 27 лет, Спейси был на пять лет младше него, но уже начал получать популярность. Опасаясь увольнения, Хольцман не стал сообщать о случившемся в полицию.

На сегодняшний день это самый ранний известный публике случай сексуальных приставаний со стороны Кевина Спейси.

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Скандал вокруг известного киноактера начался в октябре, когда артисты из сериала «Карточный домик» заявили о домогательствах со стороны их коллеги Спейси.

Позже о домогательствах стали говорить и другие известные люди. Кевин Спейси в ответ признался в гомосексуальных связях и начал лечиться от сексуальной зависимости.



