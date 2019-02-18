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Переводчица назвала африканских спортсменов «симпатичными шимпанзе»

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Переводчица из Японии назвала африканских бегунов «симпатичными шимпанзе» и попала под шквал критики. На это обратил внимание портал SoraNews24.

Женщина присутствовала на марафоне Беппу — Оита, который проходил в японской префектуре Оита, в качестве переводчика для приезжих спортсменов. Она общалась с участниками соревнований из Марокко, Эфиопии, Кении и Южной Африки. Позднее она описала свои впечатления в личном блоге. «Это было похоже на общение с пещерными людьми», — говорилось в публикации переводчицы.

О публикации японки узнали в компании, где она работает. Пост был немедленно удален, а его автор извинилась за произошедшее. «У меня не было никаких расистских чувств или злого умысла», — добавила японка.

Офис также опубликовал извинения и заверил, что впредь будет тщательнее обучать работающих на международных мероприятиях волонтеров.

Японские пользователи остались недовольны словами переводчицы. «Я не могу понять, она злая или просто глупая», — недоумевал один из юзеров. Другой комментатор посетовал, что из-за переводчицы в мире будут думать, что все японцы расисты. Еще один пользователь отметил, что именно «непреднамеренная дискриминация» увековечивает расизм.

В феврале читатели разозлисьна журнал Esquire за публикацию истории о «белом цисгендерном подростке». Пользователи Twitter раскритиковали издание за выбор главного героя номера.

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